الطريقة المثلى لإبعاد القوارض عن محرك سيارتك

برلين(صدى):

تجلب القوارض الكثير من المشاكل والأعطال إلى السيارات، وتكمن القوارض أسفل غطاء المحرك أو في حقيبة السيارة أو المقصورة؛ حيث حذرت المنظمة الألمانية للفحص الفني ديكرا من مدى خطورة القوارض العالية على السيارات.

وأوضحت المؤسسة، أنها تتسبب في كثير من التلفيات للسيارات، حيث أنها تقوم بقضم الكابلات الكهربائية مما قد يؤدي إلى اشتعال الحريق في السيارات، كما تقوم القوارض بقضم أي خراطيم أو أسلاك في حيز محرك السيارة.

وفي السياق نفسه، قالت أن ترك السيارة بدون نظافة أحد الأسباب الرئيسية لدخول القوارض للسيارة، حيث أنها تبحث عن الطعام في كل مكان، سواء كانت شريحة بطاطا، أو قطعة خبز بين مقاعد السيارة، ونصحت قائدي السيارات بغسل المحرك جيدا، في حالة وجود آثار للقوارض في السيارة.

وأشارت إلى أن بعض الشركات العالمية لتصنيع السيارات تقوم بعزل محرك السيارة جيدا، كأحد الوسائل الفعالة للوقاية ضد القوارض؛ بينما توجد عدد من الوسائل الأخرى لمواجهة خطر القوارض، ومنها الشبكة اللاسلكية المرنة الموضوعة تحت غطاء حيز المحرك، لكنها غير عملية لأنه يجب إزالتها قبل التحرك بالسيارة.