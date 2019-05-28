” الشمراني ” يكشف حقيقة إيقافه عن الكتابة والظهور الإعلامي

حمود العنزي(صدى):

كشف الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني حقيقة ما تم تداوله من أخبارعن إيقافه عن الكتابة في الصحف، أو الظهور الإعلامي عبر القنوات.

وعن ذلك، نفى ” الشمراني ” كل ما تم تداوله في هذا السياق، مشيرًا إلى أنه كان خبر قديم وأعيد تداوله، وذلك وفقًا لتصريحاته لأحد الصحف المحلية.

يُذكر أنه كان قد تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف ” الشمراني ” عن الصحف؛ وذلك بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه وفيه تهم موجهة لإدارة النادي الأهلي.