رجل يعرض على صديقه شراء زوجته لجلب المخدرات

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلاق، ضد زوجها إذ اتهمته بأنه يريد بيعها لصديقه مقابل 1000 جنيه ما يعادل 60 دولارًا؛ حيث أنه يتعاطى المخدرات واعتاد التعدي عليها بالضرب والإهانة.

وأوضحت السيدة التي لديها من زرجها ثلاثة أطفال: ” كانت الفاجعة محاولته المتاجرة بي وبيعي لصديقه مقابل 1000 جنيه ليشتري بها ما يتعاطاه “.

واستطردت: ” وحينما رفضت انهال علي بالضرب حتى تسبب لي في عاهة مستديمة ” ، مضيفة: ” بعد هذه الممارسات قررت أن أنهي حياتي معه بعد أن تخلى عن عقله”.