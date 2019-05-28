” قذاف الدم ” يكشف المبادارات التي طرحها الغرب قبل مقتل القذافي

طرابلس(صدى):

أزاح أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الستار عن لحظات مقتل ” القذافي ” ، والمفاوضات التي تمت مع الغرب من أجل حل الأزمة.

وعن ذلك، قال ” قذاف الدم ” : ” وقت مقتل العقيد كنت في مصر، وكنت مكلفا بمهمة التواصل مع الغرب ومع المعارضين الليبيين، وبعد التدخل الغربي في ليبيا، قدمنا وقمنا بسلسلة من المبادرات مع الغرب ” .

وعن أهم هذه المبادارت، أوضح أن أهم مبادرة طرحت من طرف الغرب هي أن يغادر ” القذافي ” إلى أي بلد يريد ومع من يريد وبكل الضمانات، مقابل وقف الحرب.

وكشف ” قذاف الدم ” أن ” القذافي ” أبلغه في أحد الاتصالات أنه سيذهب إلى سرت فور رفع قرارات مجلس الأمن، لكن الغرب أصر على الذهاب أولاً وهو ما اعتقده القذافي أنه إذعان وبمثابة عار له ولليبيين.

وتابع: ” تفاوضنا أيضا مع الروس والأفارقة، وحاولنا إيجاد حلول لهذا الكارثة، وللأسف الغرب كان مصرا على التخلص من القذافي، وبالتالي عندما قتلوا القذافي في سرت، انسحبوا وتركوا ليبيا لمصيرها ” .