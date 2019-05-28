تركي آل الشيخ يوجه الشكر لنجل مرتضى منصور

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز، الشكر لـ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بعدما أثنى الأخير عليه في تصريحات له.

وقال ” آل الشيخ” لنجل مرتضى منصور: ” شكراً يا محترم “؛ فيما كان أمير قد صرح لبرنامج ” الزمالك اليوم ” على قناة المحور، إن تركي آل الشيخ رجل ذكي وقاد بيراميدز للظهور به كمنتج مميز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: ” أشكر تركي آل الشيخ على الحديث عني بشكل جيد وأنا تعاملت معه أكثر من مرة وهو رجل ذكي يعرف ماذا يفعل ويقول ” .