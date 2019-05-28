تركي آل الشيخ يوجه الشكر لنجل مرتضى منصور
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز، الشكر لـ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بعدما أثنى الأخير عليه في تصريحات له.
وقال ” آل الشيخ” لنجل مرتضى منصور: ” شكراً يا محترم “؛ فيما كان أمير قد صرح لبرنامج ” الزمالك اليوم ” على قناة المحور، إن تركي آل الشيخ رجل ذكي وقاد بيراميدز للظهور به كمنتج مميز في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف: ” أشكر تركي آل الشيخ على الحديث عني بشكل جيد وأنا تعاملت معه أكثر من مرة وهو رجل ذكي يعرف ماذا يفعل ويقول ” .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49450 ] نشر منذ 1 ساعة
تركي يوجه الشكر لمرتضى ونجله
ومرتضى ونجله يوجهون الشكر لتركي
وصبه رده
لو تدخلون في قروب أحسن 😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5318 ] نشر منذ 60 دقيقة
كويس دحين الأهلي المصري يشيط و يحترق و يصبح كداده