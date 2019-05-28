جولات رقابية لمقاهي الشيشة تنفذها لجنة مكافحة التبغ في حفرالباطن

فيصل العنزي(صدى):

أستأنفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفرالباطن جولاتها الرقابية و التفتيشية على المقاهي التي تقدم الشيشة و المعسلات للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التبغ، بعدما أنهت المرحلة الأولى على المحلات التجارية، وبدأت الآن بتنفيذ المرحلة الثانية.

ونفذت اللجنة الوطنية جولة تفتيشية شملت 6 مقاهي في حفرالباطن وسجلت 4 تعهدات بعدم تكرار المخالفات وإزالتها خلال أربع وعشرين ساعة، والتأكيد عليها بتطبيق كافة الإشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ ومشتقاته، وفي حال المخالفة يتم ايقاع العقوبات النظامية.

وكانت الصحة في حفرالباطن في وقت سابق بدأت حملة رقابية شاملة لجميع محلات ومنافذ بيع التبغ ومشتقاته، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.

كما تدعو صحة حفرالباطن الراغبين للإقلاع عن التدخين بزيارة عيادة مكافحة التدخين بحفرالباطن او الاتصال على ٩٣٧ لحجز موعد