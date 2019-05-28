شاب يقتل والدته بـ ” آلة حادة ” لخلافات عائلية

تونس(صدى):

أقدم شاب تونسي على قتل والدته باستعمال آلة حادة؛ حيث أن خلافات عائلية تقف وراء ارتكاب الجريمة، فيما تولّت مصالح الأمن التونسي بمدينة صفاقس إلقاء القبض على الجاني.

وكان قد أقدم شاب مند أيام بمحافظة القيروان (وسط)، على قتل والدته باستعمال آلة حادة وفقء عينيها، قبل أن يتوجه لأداء صلاة الجمعة، وكأنّ شيئًا لم يكن، وقد نجحت قوات الأمن في القبض عليه واعترف بما نُسب إليه.