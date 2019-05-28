المهندس عبدالسلام المشيقح يحصل على الدكتوراه من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

حصل الباحث المهندس المعماري/عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط ،ببرنامج الفلسفة المعمارية ،عن رسالته المقدمة بعنوان:

“التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية و المعاصرة:

دراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية”.

الدكتور المهندس عبدالسلام المشيقح من الكفاءات الوطنيةالعلمية والعملية النشطة.

تهانينا العطرة وبالتوفيق الدائم أن شاء الله.

وقد استهدفت الدراسة استكشاف أوجه التكيف البيئي الحراري في المساجد التقليدية والمعاصرة في منطقة نجد، وتوظيفها، رفع مستوى التكيف البيئي الحراري في المساجد المستقبلية، وذلك من خلال تحديد طرقها وأساليبها في النموذجين، ومدى استجابتهما لاحتياجات المستخدمين الحرارية، وكيف تم توظيف هذه الممارسات والتقنيات بهما؟ وما تكلفتهما ومردودهما؟ والتعرف على مدى وجود وجدوى فعالية هذا التكيف في كلٍّ من النموذجين في المناخ الحار الجاف، ثم الخروج بخططٍ تصميمية لطبيعة المساجد في المناخ الحارِّ الجافِّ.

وتمت الدراسة بفرضيات هي أن الممارسات والتقنيات التقليدية في المساجد النجدية التقليدية وفَّرت الكثير من النواحي الايجابية فيما يتعلق براحة المستخدم الحرارية، بتكيفٍ بيئي حراري بشكلٍ دائم إلى حدٍّ كبيرٍ، وكلُفةٍ متدنيةٍ، بينما العكس في العمارة المعاصرة مقابل كلفتها العالية الرأسمالية والتشغيلية، ومشاكلها البيئية، بالرغم من توفر كافة الإمكانات. افترض الباحث بأنه توجد لعمارة مساجد نجد التقليدية تصميمات بيئية للتكيف الحراري بسماتٍ محلية فريدةٍ عالمياً تتوائم مع البيئة الطبيعية ومبنية على ممارساتٍ وتقنيات تخدم المستخدم.

وركَّزت منهجية الدراسة على مقارنة مدى اتباع كلتا العمارتين لمنهجية التصميم البيئي في التكيف الحراري مع واقع المنطقة النجدية المناخي، وتأثير ذلك على التكوين المعماري لهما؛ لمعرفة مدى تحقيق الراحة الحرارية بكلتيهما. تم ذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي لمناخ نجد الدوري بفصوله السنوية الستة، ودراسة المعالجات التصميمية البيئية الموظفة بفصولها من خلال الأفكار التصميمية والتشغيلية للمسجد لتحسين مستوى أدائه حراريا، وذلك من خلال رصد القراءات المناخية والاستبانات والمقابلات ، ورصد الملاحظات وسلوك المصلين.

وكان الباحث قد قام بزيارة وتصوير ما يربو عن مائة مسجد؛ بمختلف مناطق نجد الثلاثة: الرياض والقصيم وحائل كحالات دراسيةٍ، كما عمل الرفع المساحي لبعضٍ منها، وأخذ القياسات المنُاخية لعددٍ منها؛ من حرارةٍ ورطوبةٍ.

وتوصل البحث إلى نتائجَ ملخصها أن هناك حلولاً ومعالجاتٍ مناخيةً ناجحةً في المساجد التقليدية، معتبرةً في تشكيل الفراغات، راضٍ عنها المعماري والمجتمع، يستمتع بها بالتبريد والتدفئة والتهوية بالطاقات الطبيعية بنسبة 80 -85% من السنة، وهذه مفقودةٌ في المساجد المعاصرةِ. وجد الباحث تصميمات تقليدية فريدة عالمياً لعمارة المساجد- بفلسفات استادية نجدية تتوائم مع البيئة الطبيعية – بستة أَماكنَ متنوعةٍ بالمواقع للصلاة فيها خلال الفصول الستَّة.

وخلصت الدراسة إلى توصيات لمعالجات التصميم للتكيف البيئي الحراريَ على شكل خططٍ مقترحةٍ للتحكم الحراري خلال فصول السنة الستة، بما يتناسب معها حرارياً، من خلال مراحل العملية التصميمية كتنوع الفراغات المناخية، والسلوك الإِنساني وادارته بالتنقل بين الخارج والداخل- في تسلسلٍ فكريٍّ ومنهجيِّ – وكذلك التقنيات الحاسوبية الحديثة ،يوصى بها للخروج بنموذجٍ ملائمٍ للمسجد في المناخ الحار الجاف – كمنطقة نجد – يتوفر به التكيف البيئي الحراري باستغلال الطاقات الطبيعية ، والمتوافق مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة في المساجد ، بتصاميم بيئية معتبرة اقتصاديا ، وصحيا للمصلين.