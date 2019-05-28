فوائد إعجازية للصوم في التئام الجروح والكسور

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواصل العلماء اكتشاف فوائد الصوم الإعجازية يوم بعد الآخر دون حصر لها ، إذ كشف الدكتور شيلتون في كتابه “التداوي بالصوم” ان الصوم يساعد على التئام الجروح والكسور حيث يعمل على تجديد الخلايا وتنشيط نموها .

واكد الباحثون ان هناك عمليات بيولوجية عديدة اثناء الصوم منها بطأ نمو الشعر في مقابل توفير الطاقة لنمو العضلات والخلايا وهو ما يعزز من وظائفها .

وأبانوا ان الصوم يحرم الجسم من الطعام خلال فترة معينة ولكنه بعد تعويض الجسم بعد الإفطار يزداد نشاط الخلايا وطاقات النمو بشكل ملحوظ .

كما اكدوا ان الصوم يكافح الشيخوخة وذلك للتخلص من الشوائب بالجسم وتوازن العمليات الحيوية ، كما تحصل الفائدة ذاتها مع الصوم المتقطع كيومي الإثنين والخميس مما يعمم الفائدة على مدار العام .