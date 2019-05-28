اعتقال لاعبين ومسؤولين إسبان للتلاعب في نتائج المباريات

ماجد محمد(صدى):

ألقت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من اللاعبين والمسؤولين بالدرجتين الأولى “الليغا “، والدرجة الثانية، على خلفية التلاعب في نتائج المباريات.

وأشارت تقارير صحافية إلى إن راؤول برافو (مدافع دولي سابق لعب لعدة أندية أبرزها ريال مدريد) هو قائد المجموعة، إلى جانب بورغا فرنانديز من ريال بلد الوليد، واللاعب السابق كارلوس أراندا وسامو سايز من خيتافي وإنيغو لوبيز من ديبورتيفو.

ومن بين المعتقلين، رئيس فريق هويسكا، أغوستن لاساوسا، وخوان كارلوس غاليندو، وهو رئيس الطاقم الطبي في النادي نفسه؛ فيما أوضح متحدث باسم الدوري الإسباني: ” تأتي العملية في أعقاب شكاوى حول تلاعب محتمل في نتائج مباريات أجريت في مايو 2018 “.