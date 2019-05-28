بالفيديو.. ” STC ” توضح طريقة نقل البيانات من الآيفون إلى جهاز الأندرويد

الرياض(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية STC، عن طريقة نقل البيانات من الأجهزة العاملة بنظام ” IOS ” إلى الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، وذلك من خلال فيديو توضيحي.

وتتمثل أولى الخطوات في تحميل تطبيق ” جوجل درايف ” من “آبل ستور ” وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بالمستخدم أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار القائمة والإعدادات والنسخ الاحتياطي.

ويأتي بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، إمكانية الدخول بنفس الحساب من جهاز أندرويد وستكون كافة الملفات محفوظة عليه.