رسم سنوي ثابت.. 100 ألف ريال لترخيص منتجات التبغ بالمملكة

نايف السالم(صدى):

صدرت وثيقة رسمية تفيد بموافقة الجهات الرسمية على استحصال رسم سنوي ثابت على محال تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص النشاط داخل المدن وخارجها؛ فضلًا عن استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ.

وذلك على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم، والعمل به بعد صدور اللوائح ونشرها في الجريدة الرسمية؛ بينما تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة القرارات المتعلقة بمنع إصدار التراخيص البلدية المتصلة بتقديم منتجات التبغ واتخاذ اللازم بشأنها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الرفع بآلية لضمان تحصيل الرسوم المرتبطة بقيمة إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ، كما ترفع وزارة المالية الآلية المناسبة لتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم المرتبطة بقيمة المبيعات لتطوير عملية التحصيل ومتابعتها.