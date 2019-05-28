بالصور.. أضرار بليغة لمسكن عائلة بمحايل جراء السيول واقتراح ببناء منزل جديد لهم

أبها(صدى):

تعرض منزل عائلة مكونة من سيدة وثمانية من الأبناء والبنات بمحافظة محايل بعسير لأضرار بليغة إثر السيول التي اجتاحت المنطقة ، الأمر الذى استدعى تدخل الجهات المعنية لإتخاذ اللازم بشأنهم .

ووجه المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري الإدارة التنفيذية لجمعية المنازل بالمنطقة بالوقوف ميدانياً على منزل العائلة الكائن بحي العقدة

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ومن جانبها اكدت الجمعية ان المنزل بات غير صالح للترميم نتيجة عدم سلامة الموقع واحتمال تعرضه للخطر حال حدوث سيول مرة اخرى .

واكدت انها على استعداد لبناء وحدة سكينة للأسرة في حال توفر أرض أو في حال تحقق سلامة الموقع الحالي .

كما اقترحت الجمعية حل آخر بإدراج الأسرة ضمن برنامج البناء للحالات الطارئة لشراء وحدة سكنية حيث تبلغ تكلفت الوحدة ١٦٠ ألف ريال تقريبا .

جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظ محايل ” علي بن إبراهيم الفلقي ” يوم الأحد الماضي برفقة مدير الدفاع المدني العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ومدير مكتب الضمان بالمحافظة علي بن يحيى الشبرقي فور ورد الخبر .