بالصور.. أضرار بليغة لمسكن عائلة بمحايل جراء السيول واقتراح ببناء منزل جديد لهم
تعرض منزل عائلة مكونة من سيدة وثمانية من الأبناء والبنات بمحافظة محايل بعسير لأضرار بليغة إثر السيول التي اجتاحت المنطقة ، الأمر الذى استدعى تدخل الجهات المعنية لإتخاذ اللازم بشأنهم .
ووجه المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري الإدارة التنفيذية لجمعية المنازل بالمنطقة بالوقوف ميدانياً على منزل العائلة الكائن بحي العقدة
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ومن جانبها اكدت الجمعية ان المنزل بات غير صالح للترميم نتيجة عدم سلامة الموقع واحتمال تعرضه للخطر حال حدوث سيول مرة اخرى .
واكدت انها على استعداد لبناء وحدة سكينة للأسرة في حال توفر أرض أو في حال تحقق سلامة الموقع الحالي .
كما اقترحت الجمعية حل آخر بإدراج الأسرة ضمن برنامج البناء للحالات الطارئة لشراء وحدة سكنية حيث تبلغ تكلفت الوحدة ١٦٠ ألف ريال تقريبا .
جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظ محايل ” علي بن إبراهيم الفلقي ” يوم الأحد الماضي برفقة مدير الدفاع المدني العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ومدير مكتب الضمان بالمحافظة علي بن يحيى الشبرقي فور ورد الخبر .
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