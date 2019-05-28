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أكاديمي إماراتي يتوقع استقلال الأحواز.. ونظام الملالي يهتز

أكاديمي إماراتي يتوقع استقلال الأحواز.. ونظام الملالي يهتز
أبوظبي(صدى):

اهتز نظام ” الملالي ” بسبب تغريدة نشرها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله مرفقة بخريطة إقليم ” الأحواز ” ، حيث حصدت التغريدة مئات الإعجابات من المتابعين.

حيث قال ” عبد الخالف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ربما قريبًا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي ” .

وهو الأمر الذي أثار القلق لدى نظام ” الملالي ” وسارع ممثلوه لتقديم شكوى على إدارة ” تويتر ” لحذف التغريدة وإيقاف حساب الدكتور عبدالخالق؛ لكن إدارة ” تويتر ” أعلنت أن التغريدة لم تخالف شروط وقوانين الموقع

ومن جانبه نشر الدكتور عبد الخالق ” تغريدة ” أخرى تُظهر تبرئته من خرق قوانين ” تويتر ” ، بعد تغريدته التي تنبأ فيها باستقلال دولة الأحواز العربية بعد سقوط نظام النظام الإيراني.


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