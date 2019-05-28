طالب يحاول الحصول على وظيفة أحلامه باختراق ” أبل “

وكالات(صدى):

اخترق طالب يبلغ من العمر 17 عاما، من أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، آبل وأقر بذنبه معترفا بأنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى حصوله على وظيفة في الشركة العملاقة.

وأوضح أن ذلك جاء عقب سماعه أخبارا عن حصول شاب أوروبي فعل الشيء نفسه، على وظيفة في الشركة المنتجة لهواتف آيفون؛ حيث افترض الطالب الأسترالي أن الوظيفة ستكون في انتظاره عقب اكتشاف الشركة له، لكن من الواضح أن آبل لديها خططا أخرى بشأنه.

ولن يواجه الشاب إدانة أو عقوبة بالسجن، وبدلا من ذلك، سيحصل على مبلغ بقيمة 500 دولار أسترالي (نحو 346 دولارا أمريكيا) في حال أظهر حسن السلوك عقب بقائه 9 أشهر تحت الرقابة؛ فيما بدأ اختراقه للشركة عندما كان بعمر 13 عاما، عام 2015، ثم أعاد الكرّة في عام 2017، وقام بتنزيل مستندات وبيانات داخلية للشركة.