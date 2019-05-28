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بالصور.. جينيسيس G70 ” أفضل سيارة سيدان فاخرة ” على الإطلاق

بالصور.. جينيسيس G70 ” أفضل سيارة سيدان فاخرة ” على الإطلاق
أميرة خالد(صدى):

نجحت سيارة جينيسيس G70 في الحصول على لقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة” من مجلة موتور سبورت بالمملكة ضمن قائمتها السنوية لأفضل سيارات تلتزم بمعايير السلامة والميزات الأساسية والوظائف الفريدة .

وتعد هذه الجائزة ليست الأولى من نوعها لسيارة جينيسيس G70 ، إذ حصلت على عدد من الجوائز في العديد من البلدان حول العالم منها جوائز ” سيارة العام” من ” موتور تريند” ، و سيارة العام في أمريكا الشمالية” ، وذلك لدقة التصميم والإهتمام بالتفاصيل .

وقال ألتار يلماز، المدير العام لشركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا تعليقاً على الفوز : تهدف جينيسيس إلى بناء سمعة استثنائية بناءً على المستوى العالي من الجودة التي توفرها. ويعتبر سوق الشرق الأوسط بمثابة سوق الفرص الجديدة والمنطقة الأفضل للترويج للعلامات التجارية الفاخرة.

واضاف : إنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بتقدير الخبراء الرائدين على مستوى القطاع .

وتوفر السيارة الميزات الفاخرة التي تضع راحة السائق كأولوية قصوى مع الإهتمام بأناقة التصميم ومعايير السلامة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 17 دقيقة

بالصور.. جينيسيس G70 ” أفضل سيارة سيدان فاخرة ” على الإطلاق دخلت المنافسة بقوة مع لكزس ومرسيدس و
بي ام دبليو بنفس فئتها والكوريون قادمون للمنافسة بقوة مع اليابانيين والاوربين والامريكان

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