بالصور.. جينيسيس G70 ” أفضل سيارة سيدان فاخرة ” على الإطلاق
نجحت سيارة جينيسيس G70 في الحصول على لقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة” من مجلة موتور سبورت بالمملكة ضمن قائمتها السنوية لأفضل سيارات تلتزم بمعايير السلامة والميزات الأساسية والوظائف الفريدة .
وتعد هذه الجائزة ليست الأولى من نوعها لسيارة جينيسيس G70 ، إذ حصلت على عدد من الجوائز في العديد من البلدان حول العالم منها جوائز ” سيارة العام” من ” موتور تريند” ، و سيارة العام في أمريكا الشمالية” ، وذلك لدقة التصميم والإهتمام بالتفاصيل .
وقال ألتار يلماز، المدير العام لشركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا تعليقاً على الفوز : تهدف جينيسيس إلى بناء سمعة استثنائية بناءً على المستوى العالي من الجودة التي توفرها. ويعتبر سوق الشرق الأوسط بمثابة سوق الفرص الجديدة والمنطقة الأفضل للترويج للعلامات التجارية الفاخرة.
واضاف : إنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بتقدير الخبراء الرائدين على مستوى القطاع .
وتوفر السيارة الميزات الفاخرة التي تضع راحة السائق كأولوية قصوى مع الإهتمام بأناقة التصميم ومعايير السلامة .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالصور.. جينيسيس G70 ” أفضل سيارة سيدان فاخرة ” على الإطلاق دخلت المنافسة بقوة مع لكزس ومرسيدس و
بي ام دبليو بنفس فئتها والكوريون قادمون للمنافسة بقوة مع اليابانيين والاوربين والامريكان