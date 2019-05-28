أهم المعلومات عن ” ضغط الدم ” الطبيعي

أميرة خالد(صدى):

يعد ضغط الدم، المؤشر الذي يقدم دليلا على القوة المبذولة من قبل القلب لضخ الدم في الأوعية الدموية؛ فيما يتم قياسه بقياس قراءتين: الأولى تعرف بضغط الدم الانقباضي “Systolic Blood Pressure” وتمثل قراءة (البسط).

والثانية تعرف بقراءة ضغط الدم الانبساطي “Diastolic Blood Pressure” وتمثل (المقام) في قراءات ضغط الدم؛ فعلى سبيل المثال: إذا كانت قراءة ضغط الدم 120/90 ، فإن ضغط الدم الانقباضي يساوي 120، في حين يعادل ضغط الدم الانبساطي 90.

وفي السياق نفسه، يتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز الضغط الدم أو ما يعرف بـ”Sphygmomanometer”، ويفضل طلب المساعدة عند قياس الضغط، ويفضل لامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين قبل 30 دقيقة من بدء القياس، و الجلوس خمس دقائق باسترخاء

وتتباين معدلات ضغط الدم باختلاف الأعمار، فبين 18 والـ19 سنة، يكون المعدل الطبيعي 117/77، والحد الأدنى في هذا العمر 105/73 والحد الأقصى 120/81؛ كما أن الأعمار ما بين 20 إلى24 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم في هذا العمر 120/79، والحد الأدنى 108/75 والحد الأقصى 132/83.

أما الأعمار ما بين 25 إلى 29 سنة، المعدل الطبيعي لضغط الدم في ذلك العمر 121/80، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 109/76، وارتفاعه فوق 133/84 يستدعي الاستشارة الطبية؛ فيما الأعمار ما بين 30 إلى 34 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 122/81، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 110/77 والحد الأقصى 134/85

والأعمار ما بين 35 إلى 39 سنة، المعدل الطبيعي لضغط الدم في ذلك العمر 123/82، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 111/78|، وتجاوزه لـ135/86،يستدعي الاستشارة الطبية؛ بينما الأعمار ما بين 40 إلى 44 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم في هذا العمر 125/83، الحد الأدنى في العمر بين 40 و44 سنة 112/79 والحد الأقصى 137/87.

ومن جانب الأعمار ما بين 45 إلى 49 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 127/84، الحد الأدنى في هذا العمر 115/80 والحد الأقصى 139/88؛ والأعمار ما بين 50 إلى 54 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم 131/86، الحد الأدنى 118/82 والحد الأقصى 144/90.

والأعمار ما بين 55 إلى 59 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم 131/86، الحد الأدنى 118/82 والحد الأقصى 144/90، الأعمار ما بين 60 إلى 64 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 134/87، الحد الأدنى 121/83 والحد الأقصى 147/91.

وللحفاظ على ضغط الدم، يجب اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والابتعاد عن اللحوم الحمراء والأطعمة الجاهزة، وتقليل تناول الملح لأنه يؤدي إلى القضاء على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، الأمر الذي يزيد من احتباس السوائل في الجسم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التمارين الرياضية وممارستها لأنها تساعد الأوعية الدموية على التمدد وتقليل ضغط الدم، والإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يؤدي إلى تضييق وتصلب الشرايين.