” خولة ” .. أول مبتعثة تحصد الدكتوراه في تقنية النانو بأمريكا

عادل الحربي(صدى):

نالت المبتعثة خولة محمد صالح خراشي، درجة الدكتوراه في تخصص علم الجزيئات وتقنية النانو من جامعة ” لويزيانا تك ” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُعد أول سعودية تحصد الدكتوراه في هذا التخصص.

وعن إنجازاتها العلمية، نشر لـ ” خولة ” ورقات علمية للدكتورة ” خولة ” في مجلة ” journals in Electrochemical Society ” ، وفصل بحثي لها في كتاب Electrochemical Sensors Technology Book.

كما شاركت في خمسة مؤتمرات علمية، حصلت خلالها على المركز الأول كأفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في ولاية لويزيانا لسنتين متتاليتين.

وأعربت ” خولة ” عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء المملكة خصوصًا في مجال الابتعاث.