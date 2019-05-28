بالفيديو.. تعرف على أصل ” سوق حجاب ” وكيف جعله ” ابن نحيت ” أشهر أسواق الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف رجال الأعمال حمدان بن نهر الحربي عن اصل اشهر اسواق شرق الرياض ” سوق حجاب ” الكائن بحي النسيم وكيف اسسه رجل الأعمال الراحل “حجاب بن نحيت ” وجعله اهم اسواق المملكة بعد ان كان مجرد ارض قاحلة .

وقال ان السوق تم تأسيسه قبل 40 عام اي في 1400 هـ عندما اشترى ” حجاب بن نحيت ” 30 الف متر بشرق الرياض وقرر تحويلها لأهم الأسواق ، إذ اشترى لاحقاً بناية تطل على شارع الثلاثين ليربط السوق بالشارع الرئيسي .

واضاف ان السوق تم افتتحاها امام المستهلكين عام 1405 بعدد 400 محل ، مع القيصريات المميزة التي جعلت السوق تضم مختلف السلع والإحتياجات وهو ما ساعد على شهرتها .

وكشف ان ” ابن نحيت ” انشأ العديد من محلات الذهب وباعها بسغر الإيجار حينذاك ” 60 الف ريال ” ، شرط افتتاح المحل فور توصيل المرافق ، مشيراً إلى ان اسعار تلك المحال قفزت إلى 3 ملايينريال في الوقت الحالي .

كما اكد احد التجار انه اشترى 4 محلات ذهب من “نحيت ” بسعر 60 الف ريال للمحل الواحد ولكنه لم يكن يستطع سداد ثمنها ليبيع احدهم في اليوم التالي بمبلغ 200 الف ريال ومن ثم استطاع سداد باقي ثمن المحال .

ومر السوق بالعديد من التطورات ولكن لا يزال عبق تاريخه وتأسيسه قبل 40 عام على ملامح المحال والشوارع كافة خاصة ً مع استمرار نجاحه وتلبيته لكافة السلع .