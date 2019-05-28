” الجيولوجية ” تشارك في مراقبة مياه الشرب بمكة والمشاعر

نايف السالم(صدى):

تشارك هيئة المساحة الجيولوجية، في أعمال اللجنة الأمنية لمراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بالتعرف على جودة المياه المقدمة لضيوف البيت العتيق، ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية الخاصة بمياه الشرب.

ومن جانبه، قال مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية المهندس سامر شومان: ” يتم تنفيذ هذا العمل من خلال فريق فني مختص من مركز دراسات وأبحاث زمزم الذي يعمل على رصد الخصائص الفيزيائية للمياه الموجودة في الخزانات والمحطات الرئيسة الموزعة داخل مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة التي تزود شبكة المياه بمدينة مكة المكرمة، وفق برنامج عمل مكثف خلال موسم رمضان “.

وأوضح ” شومان ” أنه يتم الزبارة بشكل يومي لجمع عيّنات مياه من مواقع متعدّدة ضمن شبكة توزيع المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والعناصر الشحيحة والتحليل الجرثومي لهذه العيّنات في المختبرات المركزية بهيئة المساحة الجيولوجية بجدة.

وأضاف: ” جرى تخصيص عدد (3) فرق ميدانية، إضافة إلى الطاقم الفني العامل في المختبرات للعمل على مدار الساعة خلال موسم رمضان المبارك من هذا العام، حيث تضم كل فرقة فنيَّيْن اثنين من ذوي الاختصاص في مجال علوم المياه مزودَيْن بالأجهزة الفنية المطلوبة لرصد الصفات الفيزيائية لعيّنات المياه “.

وأشار إلى أن ذلك مثل درجة الحرارة ومعامل التوصيل الكهربي وقيمة الرقم الهيدروجيني ومعدل العكارة وقيمة الأوكسجين الذائب في الماء ونسبة امتصاص عنصر الصوديوم وقيمة غاز الكلور الذائب في الماء ميدانياً.