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وفاة من بين كل 5 وفيات بسبب العادات الغذائية الخاطئة

وفاة من بين كل 5 وفيات بسبب العادات الغذائية الخاطئة
علي القحطاني(صدى):

كشفت دراسة حديثة، ‏أنه يتوفى شخص من بين كل 5 وفيات نتيجة عادات غذائية غير صحية؛ حيث شملت الدراسة 195 دولة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة THE LANCET الطبية، ارتفاع معدل الوفيات من ٨ ملايين وفاة عام ١٩٩٠ إلى ١١ مليون وفاة عام ٢٠١٧.

وأشارت إلى أنه ترتبط العادات الغذائية غير الصحية بمسببات الوفاة التالية: أمراض القلب والشرايين ١٠ مليون وفاة، والسرطان ٩١٣٠٩٠ حالة وفاة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 21 دقيقة

كنت في جولة سياحية في باكستان والهند لاحظت اكل الشوارع عندهم كلها زيوت مهدرجة بكميات كبيرة جدا تسبب الكسترول وانسداد الشرايين

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