وفاة من بين كل 5 وفيات بسبب العادات الغذائية الخاطئة

علي القحطاني(صدى):

كشفت دراسة حديثة، ‏أنه يتوفى شخص من بين كل 5 وفيات نتيجة عادات غذائية غير صحية؛ حيث شملت الدراسة 195 دولة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة THE LANCET الطبية، ارتفاع معدل الوفيات من ٨ ملايين وفاة عام ١٩٩٠ إلى ١١ مليون وفاة عام ٢٠١٧.

وأشارت إلى أنه ترتبط العادات الغذائية غير الصحية بمسببات الوفاة التالية: أمراض القلب والشرايين ١٠ مليون وفاة، والسرطان ٩١٣٠٩٠ حالة وفاة.