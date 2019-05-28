وفاة من بين كل 5 وفيات بسبب العادات الغذائية الخاطئة
كشفت دراسة حديثة، أنه يتوفى شخص من بين كل 5 وفيات نتيجة عادات غذائية غير صحية؛ حيث شملت الدراسة 195 دولة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة THE LANCET الطبية، ارتفاع معدل الوفيات من ٨ ملايين وفاة عام ١٩٩٠ إلى ١١ مليون وفاة عام ٢٠١٧.
وأشارت إلى أنه ترتبط العادات الغذائية غير الصحية بمسببات الوفاة التالية: أمراض القلب والشرايين ١٠ مليون وفاة، والسرطان ٩١٣٠٩٠ حالة وفاة.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 21 دقيقة
كنت في جولة سياحية في باكستان والهند لاحظت اكل الشوارع عندهم كلها زيوت مهدرجة بكميات كبيرة جدا تسبب الكسترول وانسداد الشرايين