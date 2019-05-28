” سعود آل سويلم ” يعتزم ترشيح نفسه فترة ثانية لرئاسة النصر
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر عن اعتزم رئيس النادي الحالي ” سعود آل سويلم” بالترشح لفترة رئاسة ثانية مدتها 4 سنوات بعد عقد الجمعية العمومية .
ويحظى آل سويلم بجماهيرية عالية إذ نجح في قيادة النادي العاصمي للحصول على لقب الدوري بعد غياب 4 مواسم ، كما قاده للتأهل للدور الثاني من المسابقة الآسيوية وغيرها من الإنجازات .
ومن المتوقع فوز آل سويلم ” الشامخ ” كما تلقبه جماهير النصر ، إذ يرون توفر الثقل الإجتماعي والمادي فيه مما صعد بنجومية النادي وإمكانية ضمه لأسماء كبرى .
من ناحية اخرى تضغط جماهير النصر لضم لاعب الرأس الأخضر المحترف الحالي في صفوف الأهلي دجانيني تفاريس، خاصة ً مع صعوبة استمرار النيجيري احمد موسى .
محمد الرومي[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 30 دقيقة
تستاهل ياالسويلم يامرعب الطواقي 👍👍👍