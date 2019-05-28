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دراسة تكشف العمر المناسب للإنجاب لدى الرجال وتحذر من تجاوزه

دراسة تكشف العمر المناسب للإنجاب لدى الرجال وتحذر من تجاوزه
متابعة- أميرة خالد(صدى):

بالرغم من ان المشهور بين الجميع هو ان المرأة لديها سن معين للخصوبة والإنجاب ، إلا ان دراسة حديثة اكدت ان الرجال ايضاً لديهم فترةة بيولوجية يتعين عليهم الإنجاب خلالها وإلا يعرضون اطفالهم وزوجاتهم للخطر .

واكد الدراسة ان عمر الآباء ينبغي ألا يزيد عن 35 عام عند الإنجاب وان من يتأخرون إلى عمر الـ 40 عام يكونون اقل خصوبة ، كما يسببون إصابة زوجاتهم بالسكري وارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة .

كما اكدت الدراسة ان اطفال الآباء الأكبر سناً اكثر عرضة للموت في الرحم ، وضعف الصحة وانخفاض الوزن ، بالإضافة إلى خطر التوحد والسرطان .

وارجع الأطباء تلك النتائج إلى انخفاض نسبة هرمون الذكورة ” التستوستيرون ” مع التقدم في العمر .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

موصحيح انا ابوي انجبني وعمره 55

[ عدد التعليقات: 25886 ] نشر منذ 50 دقيقة

ما عندهم سالفه وتقريرهم غير صحيح

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 38 دقيقة

كل ،،،؟ انت ودراستك
الملك عبد العزيز رحمة الله
انجب اسود

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