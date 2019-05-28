دراسة تكشف العمر المناسب للإنجاب لدى الرجال وتحذر من تجاوزه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بالرغم من ان المشهور بين الجميع هو ان المرأة لديها سن معين للخصوبة والإنجاب ، إلا ان دراسة حديثة اكدت ان الرجال ايضاً لديهم فترةة بيولوجية يتعين عليهم الإنجاب خلالها وإلا يعرضون اطفالهم وزوجاتهم للخطر .

واكد الدراسة ان عمر الآباء ينبغي ألا يزيد عن 35 عام عند الإنجاب وان من يتأخرون إلى عمر الـ 40 عام يكونون اقل خصوبة ، كما يسببون إصابة زوجاتهم بالسكري وارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة .

كما اكدت الدراسة ان اطفال الآباء الأكبر سناً اكثر عرضة للموت في الرحم ، وضعف الصحة وانخفاض الوزن ، بالإضافة إلى خطر التوحد والسرطان .

وارجع الأطباء تلك النتائج إلى انخفاض نسبة هرمون الذكورة ” التستوستيرون ” مع التقدم في العمر .