دراسة تكشف العمر المناسب للإنجاب لدى الرجال وتحذر من تجاوزه
بالرغم من ان المشهور بين الجميع هو ان المرأة لديها سن معين للخصوبة والإنجاب ، إلا ان دراسة حديثة اكدت ان الرجال ايضاً لديهم فترةة بيولوجية يتعين عليهم الإنجاب خلالها وإلا يعرضون اطفالهم وزوجاتهم للخطر .
واكد الدراسة ان عمر الآباء ينبغي ألا يزيد عن 35 عام عند الإنجاب وان من يتأخرون إلى عمر الـ 40 عام يكونون اقل خصوبة ، كما يسببون إصابة زوجاتهم بالسكري وارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة .
كما اكدت الدراسة ان اطفال الآباء الأكبر سناً اكثر عرضة للموت في الرحم ، وضعف الصحة وانخفاض الوزن ، بالإضافة إلى خطر التوحد والسرطان .
وارجع الأطباء تلك النتائج إلى انخفاض نسبة هرمون الذكورة ” التستوستيرون ” مع التقدم في العمر .
منصور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
موصحيح انا ابوي انجبني وعمره 55
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25886 ] نشر منذ 50 دقيقة
ما عندهم سالفه وتقريرهم غير صحيح
فيصل[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 38 دقيقة
كل ،،،؟ انت ودراستك
الملك عبد العزيز رحمة الله
انجب اسود