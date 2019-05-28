راموس يطلب مغادرة ريال مدريد مجانا

ماجد محمد(صدى):

يحاول قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الحصول على قرار من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بالسماح له بالرحيل مجاناً عن النادي، بعدما تلقى عرضاً ضخماً من أحد الأندية الصينية.

وجرى اجتماعًا بين راموس وشقيقه رينيه ومحاميه هوليو سين وبيريز، أشار فيه قائد النادي إلى أنه تلقى عرضاً لا يمكن رفضه من كرة القدم الصينية؛ حيث أكد اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إن رئيس النادي أغلق باب الرحيل المجاني في وجه راموس، مؤكداً أن الريال لا يمكنه الاستغناء عن قائده.