بالصور.. التحقيق في واقعة إطلاق النار على رئيس جهة حكومية سابق بالعارضة

تركي السالم(صدى):

فتحت شرطة محافظة العارضة شرقي منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في واقعة إطلاق النار على رئيس جهة حكومية سابق، والذي اخترق زجاج مركبته ونجا منه.

وكان قد تعرض المسؤول السابق لإطلاق نارٍ من شخصٍ ما في أثناء مغادرته مزرعته، أمس الاثنين؛ لتباشر الجهات الأمنية في جازان الحادثة.

وأشارت مصادر، إلى أن المجني عليه يرأس حالياً جهة تطوعية بالمحافظة، كان داخل السيارة في أثناء إطلاق النار، وكان يهم بمغادرة مزرعته الواقعة في إحدى القرى بأطراف المحافظة.