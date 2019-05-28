بالصور.. أغلى شريحة لحم في العالم.. ” سعرها 1200 دولار “

واشنطن(صدى):

على الرغم من السعر الخيالي لوجبة تتضمن شريحة لحم في احد مطاعم مدينة مدينة لاس فيغاس الأمريكية ، إلا انها لاقت اقبال كبير من جانب الزبائن الذين اعتبروا المطعم من اهم المطاعم الفاخرة لتقديم اللحوم .

ويعد السبب الرئيسي لإرتفاع سعر تلك الشريحة هو حجمها ووزنها الخياليين إذ تبدوا وكأنها وليمة وليست مجرد شريحة لتكفي 12 شخص .

واكد رئيس الطهاة، باتريك مانستير ان المطعم “MB Steak” يقدم بجانب شريحة لحم “لوماهوك” اطباق جانبية اخرى مثل المكرونة والجبنة، والذرة، والسلطعون، وغيرها الكثير ، إلا انه شدد على ضرورة حجز الوجبة ذات الفكرة التسويقية الغريبة بعض الوقت لتجهيزها .