نصائح لتتجنبي آلام الظهر خلال القيام بالأعمال المنزلية

برلين(صدى):

أعطت رابطة ألمانية تروج لمنع آلام الظهر بعض النصائح لتجنب آلام الظهر خلال القيام بالأعمال المنزلية، وجاءت هذه النصائح كالتالي:

– حركة الذراعين والكتفين خلال الكنس مجهدة نسبيًا ويجب تجنبها، ويحتاج إبقاء الذراعين بالقرب من الجسم لمجهود أقل ويساعد في منع آلام العضلات والمفاصل.

– لحمل الأشياء الثقيلة يجب على المرء إبقائها بالقرب من الجسم قدر المستطاع لتقليل الإجهاد.

– عند رفع الأشياء من على الأرض اركع على ركبتيك وابق ظهرك مستقيما عند الوقوف مجددًا، ما يسمح للساقين بالقيام بالعمل.

حيث أشارت الحملة إلى أن الشخص يضع جهدًا لا لزوم له على الظهر إذا كان في وضع انحناء أو غير مستقيم؛ وذلك خلال حمل الأشياء أو التنظيف أو الكنس باستخدام المقشة التقليدية أو الكهربائية.