بالفيديو.. ” الشريان ” يكشف آلية عمل قناة السعودية مباشر

عادل الحربي(صدى):

كشف داوود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن قناة ” السعودية مباشر ” التي تم إطلاقها، ستستمر في بث فعاليات القمم الــ3 ” الخليجية والعربية والإسلامية ” .

وعن ذلك، قال ” الشريان ” بمداخلة هاتفية له مع ” الإخبارية ” ، أن كاميرات ” السعودية مباشر ” ستكون متواجدة في كل الأماكن التي لها علاقة بالقمم الثلاث.

وعن المناسبات الأخرى، أوضح أن المملكة لديها مناسبات كثيرة وستقوم تلك القناة بتغطيتها كلها، سواء كانت المناسبة سياسية أو اجتماعية وخلافه.