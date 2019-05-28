بالصور.. عملية أمنية بالأمواه تسفر عن اشتعال مركبة مهربي مخدرات والإطاحة بهما
نجحت شرطة الأمواه بمنطقة عسير في الإطاحة بمهربَين لكميات كبيرة من مخدر القات في ساعة متأخرة من ليلة امس .
وتفصيلاً ، فقد اشتبت عناصر الشرطة اشتبهت بمركبة من تاهو يقودها شخصان وتم استيقافهما ، إلا انهما رفضا التوقف وبادر احدهما بإطلاق النار في محاولة للهروب .
وقامت الشرطة بالرد عليهما بالمثل بإطلاق النار لتندلع النيران داخل المركبة وتم الإطاحة بهما .
وكشف رجال الأمن المركبة كانت تحوي كمية كبيرة من مخدر القات كان يعتزم الشخصان توزيعها بأحد المناطق .
مقلب[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 12 دقيقة
شكرا لكم يارجال الوطن @ @ والملاحض السياره سكويا وليس تاهو