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  3. بالصور.. عملية أمنية بالأمواه تسفر عن اشتعال مركبة مهربي مخدرات والإطاحة بهما
  • نشر : منذ 32 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. عملية أمنية بالأمواه تسفر عن اشتعال مركبة مهربي مخدرات والإطاحة بهما

بالصور.. عملية أمنية بالأمواه تسفر عن اشتعال مركبة مهربي مخدرات والإطاحة بهما
أبها(صدى):

نجحت شرطة الأمواه بمنطقة عسير في الإطاحة بمهربَين لكميات كبيرة من مخدر القات في ساعة متأخرة من ليلة امس .

وتفصيلاً ، فقد اشتبت عناصر الشرطة اشتبهت بمركبة من تاهو يقودها شخصان وتم استيقافهما ، إلا انهما رفضا التوقف وبادر احدهما بإطلاق النار في محاولة للهروب .

وقامت الشرطة بالرد عليهما بالمثل بإطلاق النار لتندلع النيران داخل المركبة وتم الإطاحة بهما .

وكشف رجال الأمن المركبة كانت تحوي كمية كبيرة من مخدر القات كان يعتزم الشخصان توزيعها بأحد المناطق .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 12 دقيقة

شكرا لكم يارجال الوطن @ @ والملاحض السياره سكويا وليس تاهو

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