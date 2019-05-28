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نسبة السعودة بالمؤسسات المالية بلغت 73% بنهاية الربع الأول 2019

نسبة السعودة بالمؤسسات المالية بلغت 73% بنهاية الربع الأول 2019
علي القحطاني(صدى):

كشفت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية عن الربع الأول 2019، أن عدد العاملين لدى الأشخاص المرخص لهم بلغ 4317 موظفًا، بانخفاض 8 موظفين عن الربع الرابع 2018.

وعن نسبة ” التوطين ” ، فأظهر تقرير أعمال الأشخاص المرخص لهم الصادر مؤخرًا، أن نسبة السعودة بلغت في هذه المؤسسات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 73%.

وتوضح هذه الجداول تطور عدد الموظفين لدى المؤسسات المالية المرخصة البالغ عددها 98 مؤسسة منذ بداية العام 2017:

أما عن نسبة السعودة بالمؤسسات فقد جاءت كالتالي:


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