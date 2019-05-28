ابتكار طريقة لجعل الجنين ذكيا

واشنطن(صدى):

أكد عالم أمريكي مثير للجدل، يدعى ستيفن هسو، أنه اكتشف طريقة يستطيع الأزواج من خلالها تحديد معدل ذكاء أطفالهم عبر التلقيح الاصطناعي، لافتًا إلى أن رؤيته ستصبح حقيقة واقعة بحلول عام 2029.

وأوضح هسو: ” إن تنبؤات الذكاء الدقيقة ستكون ممكنة، إن لم يكن خلال السنوات الخمس المقبلة، فبالتأكيد في غضون الـ 10 سنوات القادمة. وأتوقع أن تتبناها بعض الدول ” .

ويحقق الجينوم البشري ” Genomic Prediction” تقدما واضحا إلى الأمام، حيث يقدم للوالدين أول سجل أداء للأجنة يُظهر مخاطر ولادة أطفال بعيوب خلقية وأمراض، مع تحديد معدل الذكاء المحتمل؛فيما يحذر علماء الأخلاق من أنها محاولة لتنظيم هذا القرار.