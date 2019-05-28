بعد تراجع شعبيته.. مرشح أردوغان يستغل ” تويتر ” قبل انتخابات الإعادة

أنقرة(صدى):

يحاول بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية إسطنبول، استغلال أي شيء يساعده في الفوز بالانتخابات رغم تراجع شعبيته؛ حيث استخدم حساب قديم على ” تويتر ” كان مخصصا له عندما كان رئيسا للبرلمان.

وكان يلدريم، المقرب من أردوغان، قد استقال من رئاسة البرلمان التركي، في يناير الماضي، تمهيدا لخوض انتخابات إسطنبول، كبرى مدن البلاد؛ بينما الحساب القديم له يضم عددا أكبر من المتابعين يصل إلى 1.6 مليون متابع.

وذلك مقارنة بنحو 249 ألف متابع لحسابه الجديد، بصفته مرشحا في انتخابات بلدية إسطنبول؛ حيث هناك تغريدات عدة تبدأ من تاريخ 27 مايو، أما قبلها فالتغريدات تعود إلى 16 فبراير الماضي، ولا يوجد ما يمت للمرحلة التي بين هذين التاريخين.

وتجدر الإشارة إلى أنه يصل عدد متابعي المرشح المنافس، إمام أوغلو، نحو 2.5 مليون مستخدم على ” تويتر “، وتلقى تغريداته تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين.