واقعة غريبة.. كلب يكشف لصاحبته إصابتها بالسرطان

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تمكن ” جرو ” عمره 9 اشهر في مساعدة صاحبته على اكتشاف إصابتها بمرض السرطان ، بل انه تنبأ به قبل الأطباء .

وتفصيلاً ، فقد استعانت سيدة امريكية تدعى ” ستيفاني هيرفيل ” بالكلب ليعيش معها بعد ان تركها ابنها للإنضمام لسلاح الجو الأمريكي، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز ” .

وفوجأت السيدة ذات يوم بالجرو وهو يستنشق بطنها ويضغط بشدة على اماكن مححدة فيها بشكل متكرر ثم جرى وكأنه خاف من شئ ليختبئ في خزانة الملابس

وأثار تصرف الكلب ” من نوع “هاسكس ” ويدعى “سييرا ” ، شكوك صاحبته التي سارعت بالكشف في احد المستشفيات التي شخصت حالتها بـ “تكيس المبايض ” .

وبينما تكرر سلوك الكلب إذ ذهب مرة اخرى لإجراء فحص اثبت انها مريضة بشرطان المبيض من الدرجة الثالثة .

واكد العلماء ان الكلاب لديها ما يصل إلى 300 مليون مستقبل عصبي لتمييز الرائحة ، ومع ذلك فلا يزال استكشافهم لأمراض اصحابهم معجزة غامضة عن التفسير .