9 فواكه تحمى جنينك من التشوهات وتسرع عملية النمو.. تعرفي عليها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من اختلاف البرامج الغذائية للمرأة الحامل على مدى الشهور التسعة ، إلا ان الأطباء وخبراء التغذية اتفقوا على ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة طوال فترة الحمل لصحة افضل للمرأة وطفلها .

ورصدت مجلة “Medical News Today” انواع من الفاكهة ينبغي التركيز عليها خلال فترة الحمل وهي :

1-الموز : إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف التي تخفف الشعور بالإمساك او الغثيان .

2- الجوافة : كونها تحتوي على حمض الفوليك المضاد لتشوهات الأجنة ومجموعة متنوعة من المغذيات .

3-العنب : نظراً لإحتوائه على مضادات الأكسدة وعناصر محفزة للمناعة مما يدعم التغيرات الحيوية اثناء الحمل .

4-الرمان : حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الهام لبناء العظام .

5-البرتقال : يحتوي ايضاً على حمض الفوليك وفيتامين ” ج” والماء اللازم للترطيب .

6- الإجاص : يحسن صحة القلب للأم والجنين ، ويعزز انتاج الخلايا ، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات .

7- المانجو : تحتوي على الحصة اللازمة يومياً من فستامين “أ” و”ج” ويوصى بها اثناء الحمل .

8- المشمش: غني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم بالإضافة لفيتامينات .

9- الأفوكادو: يحمي من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لإحتوائه على الدهون الصحية و يحفز انتاج الخلايا .