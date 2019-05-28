9 فواكه تحمى جنينك من التشوهات وتسرع عملية النمو.. تعرفي عليها
على الرغم من اختلاف البرامج الغذائية للمرأة الحامل على مدى الشهور التسعة ، إلا ان الأطباء وخبراء التغذية اتفقوا على ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة طوال فترة الحمل لصحة افضل للمرأة وطفلها .
ورصدت مجلة “Medical News Today” انواع من الفاكهة ينبغي التركيز عليها خلال فترة الحمل وهي :
1-الموز : إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف التي تخفف الشعور بالإمساك او الغثيان .
2- الجوافة : كونها تحتوي على حمض الفوليك المضاد لتشوهات الأجنة ومجموعة متنوعة من المغذيات .
3-العنب : نظراً لإحتوائه على مضادات الأكسدة وعناصر محفزة للمناعة مما يدعم التغيرات الحيوية اثناء الحمل .
4-الرمان : حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الهام لبناء العظام .
5-البرتقال : يحتوي ايضاً على حمض الفوليك وفيتامين ” ج” والماء اللازم للترطيب .
6- الإجاص : يحسن صحة القلب للأم والجنين ، ويعزز انتاج الخلايا ، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات .
7- المانجو : تحتوي على الحصة اللازمة يومياً من فستامين “أ” و”ج” ويوصى بها اثناء الحمل .
8- المشمش: غني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم بالإضافة لفيتامينات .
9- الأفوكادو: يحمي من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لإحتوائه على الدهون الصحية و يحفز انتاج الخلايا .
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