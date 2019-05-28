تساؤلات حول سبب تجميد لائحة الذوق العام بعد 35 يوم من نشرها

نايف السالم(صدى):

على الرغم من مضي اكثر من 30 يوم على نشر لوائح وانظمة ” لائحة الذوق العام ” بالجريدة الرسمية ” ام القرى ” الأمر الذي دفع الشارع السعودي وجميع الكيانات للإستعداد لتطبيقها خلال الأربعة ايام الماضية ، إلا ان بيان ” الداخلية ” حول تأجيل تطبيقها أثار الغموض والعديد من التساؤلات .

وكان الشارع السعودي والمسؤلين قد رحبوا بتطبيق اللائحة التي تحافظ على عادات ومبادئ الوطن وتضرب بيد من حديد على المستهترين بالأخلاقيات العامة .

وتسبب البيان الذي اعلن ان الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة لا تزال تحت الدراسة بالجهات المعنية ، على ان يتم اعلان موعد التطبيق في وقت لاحق ، في إثارة المخاوف حول تأخير التطبيق إلى اجل غير معلوم والأسباب الفعلية حول وقف العمل بها ، وماإذا كان هناك نية لتجميدها .