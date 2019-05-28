أطباء يستخرجون ملاعق وسكين و ” أشياء أخرى ” من معدة رجل

نيودلهى (صدى):

في أغرب عملية جراحية على الإطلاق ، استخرج جراحون بالهند ملاعق وسكين وأشياء اخرى من معدة رجل مصاب بإضطرابات عقلية شديدة .

وتفصيلاً ، فقد كان الرجل المدعو ” كاران سين ” “35” عام ، يعاني من انفصام الشخصية طوال العقدين الماضيين ، ليشعر فجأة بألم حاد في المعدة فضلاً ن اعراض جلدية اخرى .

وتم نقل الرجل إلى المستشفى ليخضع إلى التصوير الإشعاعي ، إذ تم اكتشاف تلك الأدوات .

وظل الجراحون يعملون 4 ساعات لإستخراج 8 ملاعق، سكين مطبخ، فرشاتي أسنان، اثنين من مفكات البراغي وقفل باب من بطن الرجل .