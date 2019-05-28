الإمارات تعلن رسوم الإقامة لمدة 10 سنوات

أبو ظبي(صدى):

كشفت حكومة الإمارات امس الإثنين عن قيمة رسوم الإقامة للمستثمرين لمدة 10 سنوات بما لا يزيد عن “1150 ” درهم اي ما يعادل ” 313 ” دولار فقط .

كما ينطبق القرار على اصحاب المواهب الخاصة ، ووالكفاءات ، والباحثين في التخصصات العلمية والمعرفية واسرهم ، وذلك لتشجيع الإستثمارات الأجنبية في البلاد وجذب الكفاءات .

كما اعلنت رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام .

ومن المتوقع جذب المزيد من المستثمرين في مختلف المجالات والأسواق خلال 6 أشهر، استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب االمتفوقين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً .

الجدير بالذكر ان الحكومة الإماراتية تتيح أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولأكثر من سفرة للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب ذوي القدرات العالية .