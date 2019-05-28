” علاء مبارك ” يرد على شخص نصحه بالإعتذار عن فترة حكم والده

القاهرة(صدى):

في رد حيادي منه ، علق ” علاء مبارك ” نجل الرئيس المصري الأسبق على احد متابعيه على موقع ” تويتر ” والذي نصحه بضرورة تقديم اعتذار للمصريين عن فترة حكم مبارك ورد المظالم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ،رداً عليه ” اهم شئ في الإنسان انه يكون نيته صالحة وقصده سليم ” ، قائلاً : كلنا بشر نصيب ونخطيء، وأرجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة.

مؤكدا ان أهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير .

جاء ذلك رداً على المتابع الذي قال له : ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه .. نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا .