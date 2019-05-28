غضب جماهيري بسبب أخطاء ” العاصوف ” ومطالب بالإعتذار

الرياض(صدى):

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل ” العاصوف ” الذي يعرض في رمضان الحالي خاصة ً بعد عرضه مشاهد تمثيلية لحادث الهجوم على الحرم قبل 40 عام ، إلا ان هناك العديد من الأخطاء التاريخية التي اوقعته في مأزق امام جمهوره .

وأثارت تلك الأخطاء غضب الجمهور نظراً لبعدها التام عن الحقبة التي يتحدث عنها المسلسل ، ففي احد المشاهد يطالب احد اقارب “خالد” الذي يقوم بدوره الفنان “ناصر القصبي ” بمساعدته لدخول “الكلية الأمنية ” في حين انها في ذلك الوقت كانت بمسمى “قوى الأمن الداخلي ” .

ولم يتغير اسمها إلى “الكلية الأمنية ” إلا في عهد الملك فهد –رحمه الله- في عام 1403هـ لتصبح “كلية الملك فهد الأمنية ” .

كما ظهرت سسيارة حديثة موديل 2019 في احد المشاهد رغم ان المسلسل يتحدث عن حقبة السبعينات .

وفي سياق متصل ، اثارت بعض التجاوزات على بعض الأسر المنتمية بالرياض سواء من خلال اللهجة او طريقة المعيشة غضب تلك القبائل ، مما جعل مغرديهم يطلقون ” هاشاج ” يطالبون اسرة المسلسل بالإعتذار ، الأمر الذي يعرض المسلسل لمأزق حقيقي امام عدم المراجعة الجيدة للتفاصيل التاريخية والإجتماعية .