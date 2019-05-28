5 وجبات تدمر بشرتك وتسرع شيخوختها.. تجنبيها فورا

أميرة خالد(صدى):

كشف موقع ” kettleandfire ” عن ضرورة تجنب المرأة لـ 6 انواع من الوجبات التي تؤثر سلباً على جمال بشرتها بل وتعجل من شيخوختها .

ورصد الموقع تلك الوجبات مؤكداً على ضرورة استبدالها بالخضراوات والفاكهة :

1- فول الصويا : إذ يحتوي على بعض الخصائص الضارة للبشرة ويسبب التجاعيد والإلتهبات الجلدية .

2- منتجات الألبان : يجب التقليل منها لذوات البشرة الدهنية خاصة لأنها تزيد من ظهور حب الشباب والإكزيما والطفح الجلدي .

3- المشروبات الغازية : وذلك لإحتوائها على نسبة مرتفعة من الكافيين الذي يعمل على ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد .

4- الأطعمة المالحة : إذ تزيد البقع والحبوب والبثور السوداء ، فهي تعتبر اسوء انواع الأطعمة لبشرتك .

5- الوجبات السريعة : تسبب هي لأخرى التجاعيد والبقع بالضافة إلى مشاكل السمنة وسوء التغذية .