محكمة تخفف حكم الإعدام لمتهم بهتك عرض طفل أكثر من مرة!

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الاستئناف، في الفجيرة بالإمارات، الحكم بالسجن المؤبد على متهم خليجي، بدلا من الإعدام، في قضية هتك عرض طفل.

وكانت والدة الطفل قد أفادت بأن المتهم استدرج ابنها صاحب الـ 13 عامًا إلى مركبته، ثم هتك عرضه بالإكراه مرات عدة.

وأشارت إلى إن ابنها شعر بعد فترة بالخوف من تكرار هذه التجربة، فقام بإبلاغها من أجل حمايته منه.

وبالتحقيق تبين هتك عرض المجني عليه، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهم هتك عرض، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي كانت قد قضت بالإعدام قبل تخفيف الحكم.