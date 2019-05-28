” أمريكي متزوج من مكسيكية ” يجمع التبرعات لبناء جدار ترامب

وكالات(صدى):

قرر عسكري أمريكي سابق البدء في أعمال بناء أول جزء من جدار حدودي خاص بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحد مالكي قطعة الأرض التي سيتم بناء الجدار الخاص فيها ويدعى ” جيف آلن ” : ” إنها طريقة قول الأمريكيين للكونجرس إنك بلا فائدة ونحن بالمرصاد سنبني الجدار بأنفسنا ” .

ويتم تمويل المشروع الهادف إلى المساعدة في بناء الجدار الحدودي بواسطة تبرّعات خاصة بملايين الدولارات تم جمعها عبر شبكة الإنترنت.

وقال آلن، إن الجدار الخاص المزمع بناؤه سيكون بطول 800 متر وسيتم تشييده وفق المواصفات التي حددتها الإدارة الأمريكية للسياج الحدودي، مؤكدا أن لا مشكلة لديه مع المهاجرين، وهو متزوج من مكسيكية.

واضاف: ” القضية ليست عنصرية ،والدافع لتنفيذ المشروع هو حمايتي لنفسي وحماية أمريكا لحدودها، من يريدون أن يهاجروا عليهم أن يذهبوا إلى إحدى نقاط الدخول وأن يقدّموا طلبا ” .

ويخوض ترامب نزاعا مع الكونجرس من أجل تمويل بناء الجدار، وهو يطالب بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل المشروع، وقد أدى النزاع إلى إغلاق جزئي لإدارات رسمية أمريكية دام أكثر من شهر.