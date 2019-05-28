للجنسين من حملة الثانوية العامة..وظائف شاغرة بـ ” جمعية وئام “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية وئام عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حاملي الشهادة الثانوية العامة وما فوق، وذلك للعمل في مكتب الجمعية في مدينة الجبيل.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية فقط.

وجاءت المسميات الوظيفية كالتالي:

منسق إداري – الرمز الوظيفي 201.

منسق إدارية – الرمز الوظيفي 202.



مصلح أسري – الرمز الوظيفي 203.



مصلحة أسرية – الرمز الوظيفي 204.

مستشار أسري – الرمز الوظيفي 205.



مستشارة أسرية – الرمز الوظيفي 206.



مدربين معتمدين – الرمز الوظيفي 207.



مدربات معتمدات – الرمز الوظيفي 208.



ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية وكتابة الرمز الوظيفي في عنوان الرسالة، على البريد التالي:

[email protected]