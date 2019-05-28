دهس 6 سيدات بينهن حامل عقب صلاة ” التراويح “

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت المغرب حادثًا مروريًا، أسفر عن دهس 6 سيدات عقب خروجهن من صلاة التراويح.

وأصيبت سيدة حامل وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح خطيرة، فيما حالة النساء الأربعة الأخريات مستقرة.

ووقع الحادث نتيجة سرعة سائق المركبة دهست السيدات الستة، ليتدرج بعد ذلك من عربته ويلوذ بالفرار.

وفتحت الشرطة المغربية تحقيقا في الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.