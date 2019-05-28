دهس 6 سيدات بينهن حامل عقب صلاة ” التراويح “
شهدت المغرب حادثًا مروريًا، أسفر عن دهس 6 سيدات عقب خروجهن من صلاة التراويح.
وأصيبت سيدة حامل وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح خطيرة، فيما حالة النساء الأربعة الأخريات مستقرة.
ووقع الحادث نتيجة سرعة سائق المركبة دهست السيدات الستة، ليتدرج بعد ذلك من عربته ويلوذ بالفرار.
وفتحت الشرطة المغربية تحقيقا في الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74741 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفيهن مما اصابهن ,, آمين ,,