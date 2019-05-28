بالفيديو.. مؤامرات الشيخة موزة لتحريض الشعوب على الثورات في المملكة والدول العربية

طلال الضوي(صدى):

أعاد حساب ” الردع السعودي ” نشر مقطع فيديو، يعيد للذاكرة تآمر نظام الحمدين بقيادة الشيخة موزة المسند زوجة العاق حمد بن خليفة لتحريض الشعوب على الثورات في المملكة ،والدول العربية لإسقاط أنظمتها.

وكشف المقطع عن واحد من المخططات القطرية التخريبية متمثلا في ” المؤسسة العربية للديمقراطية ” التي أسست للتحريض على الثورات في الدول العربية، ومنها الثورة المزعومة داخل المملكة برئاسة موزة، والتي ظهرت في العديد من الصور وهي ترأس الاجتماعات بمشاركة الصهيوني عزمي بشارة.

ووثق محاولات قطر لاستهداف المملكة وكيفية تدريب وتجنيد عناصر الإخوان تحت غطاء حقوقي وإصلاحي من الشباب لتقسيم المملكة.

ويعد مركز المؤسسة العربية للديمقراطية، الذي تترأسه موزة المسند، واحدا من أهم المؤسسات المدعومة من آل حمد، إذ لعب المركز دورا بارزا في أحداث الثورة التونسية، من خلال دعم العناصر التونسية المشاركة فيها، وحاول تكرار التجربة في البحرين.

وقامت موزة بضم كلًا من عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، وسعد الدين إبراهيم وخالد العطية لعضويتها، وتمركز دور المؤسسة في التواصل مع العملاء في القطيف لبث الفوضى على أن تدعمها قناة الجزيرة القطرية، حيث خصصت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني قسمًا خاص لنشر أخبار الثورة المزعومة في مايو 2011.

وبدأت أبواق قطر، الحديث عن ثورة مزعومة بالمملكة، حيث عقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع قادة إيرانين وبعض الحوثيين ولكن لم تُجدي مع تمسك الشعب بقادته.