دياز يعلن رحيله عن بيراميدز
أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، منذ قليل رحيله عن الفريق المصري.
وقال دياز في تغريدة له: ” أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة في بيراميدز، ولاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاً لتحقيق الأهداف ، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك ” .
وأضاف: ” سعيد لأنك استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحية للجميع ” .
وكانت تقارير قد كشفت عن اقتراب دياز من العودة للدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، من خلال نادي الوحدة.
زائر[ عدد التعليقات: 3262 ] نشر منذ 31 دقيقة
دياز تلقى عرض من الهلال وكان مرحب بالعرض وبدون شروط