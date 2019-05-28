دياز يعلن رحيله عن بيراميدز

نواف السالم(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، منذ قليل رحيله عن الفريق المصري.

وقال دياز في تغريدة له: ” أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة في بيراميدز، ولاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاً لتحقيق الأهداف ، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك ” .

وأضاف: ” سعيد لأنك استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحية للجميع ” .

وكانت تقارير قد كشفت عن اقتراب دياز من العودة للدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، من خلال نادي الوحدة.