148 دولة تشارك في المسابقة العالمية للقرآن التي أطلقها تركي آل الشيخ

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مشاركة ١٤٨ دولة حول العالم في مسابقات القرآن الكريم والآذان العالمية بعد أيام من إطلاقها.

ودعا آل الشيخ، ملايين المسلمين بجميع أنحاء العالم، للمشاركة في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى الكرة الأرضية، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ضخمة تصل إلى 12 مليون ريال.

وأوضح أنه يمكن مشاركة جميع الأصوات الخاشعة والعذبة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان من هنــــــــا..