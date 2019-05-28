بالفيديو.. محمد السعيدي: ربط السلفية بالتكفير ” ظلم “

عادل الحربي(صدى):

رأى الدكتور محمد السعيدي، أن ربط ” السلفية ” بالتكفير يعتبر ظلمًا شديدًا، وأن المناهج التي ترمي السلفية بالتكفير لا تُحاكم، مؤكدا أن كل من هم خارج دائرة السلفية لديهم بدع.

وأوضح السعيدي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” أن الفكرة الأساسية في السلفية هي الاعتماد على النص، وفهمه بالطريقة التي فهمها السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال: ” السلفية ترى أن على كل مسلم إقامة الدين في نفسه، وعلى الدولة حراسة الدنيا بالدين، وهذا يحصل بإقامة الشريعة ” .

وأشار إلى أن الحدة التي يرصدها البعض على بعض رموز السلفية قد يكون من أسبابها تاريخ الاضطهاد والإقصاء والقتل الذي مورس على السلفيين طيلة القرون الماضية ولم يرفعه الله عز وجل إلا بالدولة السعودية -على حد قوله-.