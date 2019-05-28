بالفيديو.. محمد السعيدي: ربط السلفية بالتكفير ” ظلم “
رأى الدكتور محمد السعيدي، أن ربط ” السلفية ” بالتكفير يعتبر ظلمًا شديدًا، وأن المناهج التي ترمي السلفية بالتكفير لا تُحاكم، مؤكدا أن كل من هم خارج دائرة السلفية لديهم بدع.
وأوضح السعيدي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” أن الفكرة الأساسية في السلفية هي الاعتماد على النص، وفهمه بالطريقة التي فهمها السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: ” السلفية ترى أن على كل مسلم إقامة الدين في نفسه، وعلى الدولة حراسة الدنيا بالدين، وهذا يحصل بإقامة الشريعة ” .
وأشار إلى أن الحدة التي يرصدها البعض على بعض رموز السلفية قد يكون من أسبابها تاريخ الاضطهاد والإقصاء والقتل الذي مورس على السلفيين طيلة القرون الماضية ولم يرفعه الله عز وجل إلا بالدولة السعودية -على حد قوله-.
د. #محمد_السعيدي_في_ليوان_المديفر
ربط السلفية بالتكفير ظلم شديد، والمناهج التي ترمي السلفية بالتكفير لا تُحاكم..#عيشوا_معنا_رمضان #خليجية pic.twitter.com/9VoJWjwdKR
— الليوان (@Fealsora) May 27, 2019
ابوبدر[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة
الاقتداء بالسلف الصالح فضل ونعمة من الله وفعلا ليس كل من اتبع السلف الصالح بامور الدين والدنيا يعلقون له المشانق فليس كل من حاول متابعة السلف الصالح متشدد او متزمت او متنطع فهناك من يتبعهم على بصيرة وفهم ولا يجوز ان اقول ان كل السلفيين يكفرون.