الكشف عن ملابسات ” مصرع عامل ” أثناء القيام بعمله بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

على خلفية مصرع عامل فلبيني الجنسية، أثناء قيامه بأعمال الصيانة للمضخات بمصلحة المياه بالعزيزية، كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ملابسات الحادثة.

وأوضحت الإدارة أن بلاغًا قد ورد لإدارة الخدمات المساندة بوحدة صيانة المضخات عن عطل طارئ في مضخة رقم 2 بخزان العزيزية.

ولفتت إلى أنه تم توجه فِرق الصيانة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ تدابير السلامة كافة الخاصة بالعمل قبل البدء فيه.

وأشارت إلى أنه أثناء السير في أعمال الصيانة انكسر أحد خطوط الضخ الرئيسية، ما أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.

وبإبلاغ الدفاع المدني بالحادث، ووصولهم عُثر على أحد أفراد فريق الصيانة 41 عامًا، محتجزًا في موقع المضخة ومتوفيًا.

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