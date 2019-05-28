المملكة تستضيفه.. مليونَيْ يورو قيمة جائزة الفائز في السوبر الإسباني

تترقب المملكة استضافة السوبر الإسباني، وذلك عقب إقامة مباراة السوبر الماضي في مدينة طنجة المغربية.

وتُقام بطولة السوبر الإسباني في إطار النظام الجديد بمشاركة كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وكانت صحيفة ” آس الإسبانية ” كشفت عن قيمة جوائز البطولة، حيث أنه من المقرر أن يحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في البطولة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب، بينما يقتنص الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.